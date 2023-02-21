Стрельников Данила Степанович
Место рожденияНовгородской земли Деревская пятина Влажинский погост деревни Гдал
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Степан
Мать: не указана
Новгородской земли Деревская пятина Влажинский погост деревни Гдал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стрельников Иван Данилович
Мать ребёнка: не указана
Новгородской земли Деревская пятина Влажинский погост деревни Гдал
Смерть
Неизвестно