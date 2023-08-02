Борисов Василий Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисов Василий Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Борисов Константин Архипович

Мать: Борисова Мария

Рождение ребёнка
1917

Сын: Борисов Николай? Васильевич

Мать ребёнка: Борисова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борисов Панфил? Васильевич

Мать ребёнка: Борисова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борисова ?

Работа или профессия
Неизвестно
директор в сельской школе
Смерть
Неизвестно
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