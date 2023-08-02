Борисов Василий Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Борисов Константин Архипович
Мать: Борисова Мария
Рождение ребёнка
1917
Сын: Борисов Николай? Васильевич
Мать ребёнка: Борисова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борисов Панфил? Васильевич
Мать ребёнка: Борисова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Борисова ?
Работа или профессия
Неизвестно
директор в сельской школе
Смерть
Неизвестно