Котенко Юлиания Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКотенко Юлиания Константиновна

Котенко Юлиания Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.07.1886 ст.

Дочь: Ольга Петровна

Отец ребёнка: Котенко Петр Ефимович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
27.02.1890 ст.

Сын: Котенко Василий Петрович

Отец ребёнка: Котенко Петр Ефимович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-V9SD-H?i=481&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
03.12.1893 ст.

Дочь: Лукья Петровна

Отец ребёнка: Котенко Петр Ефимович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
16.02.1898 ст.

Сын: Котенко Алексей Петрович

Отец ребёнка: Котенко Петр Ефимович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9ZS-P?i=81&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
16.07.1901 ст.

Сын: Котенко Илья Петрович

Отец ребёнка: Котенко Петр Ефимович

Кровное, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котенко Петр Ефимович

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close