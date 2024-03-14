Котенко Юлиания Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.07.1886 ст.
Дочь: Ольга Петровна
Отец ребёнка: Котенко Петр Ефимович
Рождение ребёнка
27.02.1890 ст.
Отец ребёнка: Котенко Петр Ефимович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-V9SD-H?i=481&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
03.12.1893 ст.
Дочь: Лукья Петровна
Отец ребёнка: Котенко Петр Ефимович
Рождение ребёнка
16.02.1898 ст.
Отец ребёнка: Котенко Петр Ефимович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9ZS-P?i=81&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
16.07.1901 ст.
Отец ребёнка: Котенко Петр Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно