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London Iosel

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Отец

1849 г.р.

Мать

Около 1849 г.р.

Жена

Около 1879 г.р.

Дети

1904 г.р.
1904 г.р.
1905 г.р.
Около 1910 г.р.

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: London Aron (Aaron Aharon) (Aaron, Aharon)

Мать: London Gnesa (Genessa Gnesha) (Genessa, Gnesha)

Бракосочетание
23.05.1900

Жена: London Sora (Zosia)

Вильнюс, Литовская ССР
Рождение ребёнка
08.04.1904

Дочь: Gnesya

Мать ребёнка: London Sora (Zosia)

Вильнюс, Литовская ССР
Рождение ребёнка
08.04.1904

Сын: London Aron

Мать ребёнка: London Sora (Zosia)

Вильнюс, Литовская ССР
Рождение ребёнка
25.07.1905

Сын: London Semen

Мать ребёнка: London Sora (Zosia)

Вильнюс, Литовская ССР
Рождение ребёнка
Около 1910

Дочь: Frida

Мать ребёнка: London Sora (Zosia)

Вильнюс, Литовская ССР
Работа или профессия
С 12.08.1922
businessman
Смерть
1942
Причина смерти: концлагерь
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