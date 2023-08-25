London Iosel
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Бракосочетание
23.05.1900
Жена: London Sora (Zosia)
Рождение ребёнка
08.04.1904
Дочь: Gnesya
Мать ребёнка: London Sora (Zosia)
Рождение ребёнка
08.04.1904
Сын: London Aron
Мать ребёнка: London Sora (Zosia)
Рождение ребёнка
25.07.1905
Сын: London Semen
Мать ребёнка: London Sora (Zosia)
Рождение ребёнка
Около 1910
Дочь: Frida
Мать ребёнка: London Sora (Zosia)
Работа или профессия
С 12.08.1922
businessman
Смерть
1942
Причина смерти: концлагерь