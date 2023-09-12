Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.01.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1863 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1891

Отец: Василий Петров

Мать: Ксения Иванова

Смерть
Неизвестно
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