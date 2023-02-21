Бурдинова (Корепанова) Марина Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурдинова (Корепанова) Марина Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.12.1960

Дата смерти

2018

Пол

Женский

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.06.1979

Сын: Бурдинова Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Бурдинов Александр Васильевич

Рождение ребёнка
29.05.1981

Дочь: Бурдинов Николай Александрович

Отец ребёнка: Бурдинов Александр Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурдинов Александр Васильевич

Смерть
2018
Похоронена предположительно в Твери на кладбище Лебедева
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