Бурдинова (Корепанова) Марина Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.12.1960
Дата смерти2018
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.06.1979
Сын: Бурдинова Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Бурдинов Александр Васильевич
Рождение ребёнка
29.05.1981
Дочь: Бурдинов Николай Александрович
Отец ребёнка: Бурдинов Александр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2018
Похоронена предположительно в Твери на кладбище Лебедева