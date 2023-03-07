Якушин Фёдор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якушин Фёдор

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Место рождения

Калуга, город Калуга, Калужская область

Дата рождения

Около 1872

Дата смерти

1928

Пол

Мужской

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872

Отец: Николай

Мать: не указана

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Якушин Григорий

Мать ребёнка: Якушина Агрипина

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Капал Зиннаида

Мать ребёнка: Якушина Агрипина

Место жительства
До 1917
Радостное, Дніпропетровська область
Приехал с дедом до Революции
Рождение ребёнка
26.10.1928

Дочь: Лебедь Любовь Федоровна

Мать ребёнка: Якушина Агрипина

Украина
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Якушина Агрипина

Работа или профессия
Неизвестно
"чинборювал" - кожевник
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
1928
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