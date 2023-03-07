Якушин Фёдор
Место рождения
Дата рожденияОколо 1872
Дата смерти1928
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1910
Сын: Якушин Григорий
Мать ребёнка: Якушина Агрипина
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Капал Зиннаида
Мать ребёнка: Якушина Агрипина
Место жительства
До 1917
Радостное, Дніпропетровська область
Приехал с дедом до Революции
Рождение ребёнка
26.10.1928
Дочь: Лебедь Любовь Федоровна
Мать ребёнка: Якушина Агрипина
Украина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Якушина Агрипина
Работа или профессия
Неизвестно
"чинборювал" - кожевник
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
1928