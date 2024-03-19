Соколов Дмитрий Платонович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Бракосочетание
Около 1846
Работа или профессия
1846
Пономарь Николаевской Верхнераменской церкви Кадниковского уезда.
Рождение ребёнка
09.02.1847 ст.
Дочь: Соколова Павла Дмитриевна
Мать ребёнка: Соколова Александра Петровна
Смерть
Неизвестно