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Соколов Дмитрий Платонович

Место рождения

Николаевский Верхнераменский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1822 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Николаевский Верхнераменский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
Около 1846

Жена: Соколова Александра Петровна

Николаевский Верхнераменский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Работа или профессия
1846
Николаевский Верхнераменский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Пономарь Николаевской Верхнераменской церкви Кадниковского уезда.
Рождение ребёнка
09.02.1847 ст.

Дочь: Соколова Павла Дмитриевна

Мать ребёнка: Соколова Александра Петровна

Николаевский Верхнераменский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Смерть
Неизвестно
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