Максимович (Демская) Варвара Григорьевна
Место рождения
Дата рождения29.11.1889
Дата смерти1942
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1889
Отец: Демский Григорий Дмитриевич
Мать: Елена Яковлевна
Рождение ребёнка
25.07.1921
Дочь: Тамара Николаевна
Отец ребёнка: Максимович Николай Александрович
Полтава, Полтавская область, Украина
Бракосочетание
1924
Супруг(-а): Валентина Леонидовна Максимович (Дацевич)
Развод
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1942