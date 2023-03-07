Максимович (Демская) Варвара Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимович (Демская) Варвара Григорьевна

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Место рождения

Бахмут

Дата рождения

29.11.1889

Дата смерти

1942

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1889

Отец: Демский Григорий Дмитриевич

Мать: Елена Яковлевна

Рождение ребёнка
25.07.1921

Дочь: Тамара Николаевна

Отец ребёнка: Максимович Николай Александрович

Полтава, Полтавская область, Украина
Бракосочетание
1924

Муж: Максимович Николай Александрович

Супруг(-а): Валентина Леонидовна Максимович (Дацевич)
Развод
Неизвестно

Муж: Максимович Николай Александрович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
1942
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