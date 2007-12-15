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(Voll) Erna

Место рождения

Friedenheim Vygoda, Odessa, Ukraine

Дата рождения

16.02.1913

Дата смерти

15.12.2007

Пол

Женский

Отец

1879 г.р.

Мать

1886 г.р.

Муж

1909 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1942 г.р.

Добавил:

DB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1913

Отец: Voll Adam

Мать: Mathilde

Friedenheim Vygoda, Odessa, Ukraine
Рождение ребёнка
14.01.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Riedlinger Friedrich

Friedenheim Vygoda, Odessa, Ukraine
Рождение ребёнка
19.05.1942

Дочь: Leontine

Отец ребёнка: Riedlinger Friedrich

Friedenheim Vygoda, Odessa, Ukraine
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Riedlinger Friedrich

Смерть
15.12.2007
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