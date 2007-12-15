(Voll) Erna
Место рожденияFriedenheim Vygoda, Odessa, Ukraine
Дата рождения16.02.1913
Дата смерти15.12.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.01.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Riedlinger Friedrich
Friedenheim Vygoda, Odessa, Ukraine
Рождение ребёнка
19.05.1942
Дочь: Leontine
Отец ребёнка: Riedlinger Friedrich
Friedenheim Vygoda, Odessa, Ukraine
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Riedlinger Friedrich
Смерть
15.12.2007