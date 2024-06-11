Самсоненко Шнитова Анастасия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.12.1988
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1988
Отец: Шнитов Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самсоненко Иван Сергеевич
Отец ребёнка: Самсоненко Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самсоненко Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Самсоненко Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самсоненко Павел Сергеевич
Отец ребёнка: Самсоненко Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Самсоненко Сергей