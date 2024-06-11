Самсоненко Шнитова Анастасия Алексеевна 12.12.1988 — найти родственников по фамилии на Familio
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Самсоненко Шнитова Анастасия Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.12.1988

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1988

Отец: Шнитов Алексей

Мать: Шнитова-Воробьёва Марина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самсоненко Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Самсоненко Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самсоненко Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Самсоненко Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самсоненко Павел Сергеевич

Отец ребёнка: Самсоненко Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самсоненко Сергей

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