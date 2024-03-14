Ермоленко Архип Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Евдокия Архиповна
Мать ребёнка: Ермоленко Мария Степановна
Рождение ребёнка
1906
Мать ребёнка: Ермоленко Мария Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Обиходы, Житомирська область
Смерть
Неизвестно