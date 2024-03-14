Ермоленко Архип Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермоленко Архип Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1878 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Евдокия Архиповна

Мать ребёнка: Ермоленко Мария Степановна

Рождение ребёнка
1906

Сын: Ермоленко Петр Архипович

Мать ребёнка: Ермоленко Мария Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермоленко Мария Степановна

Место жительства
Неизвестно
Обиходы, Житомирська область
Смерть
Неизвестно
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