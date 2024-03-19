Земсков Андрей Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗемсков Андрей Емельянович

Земсков Андрей Емельянович

avatar

Место рождения

Песчанка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1885

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Земсков Емельян Тимофеевич

Мать: Земскова Лукерья

Песчанка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
08.06.1908 ст.

Жена: Земскова Мария Ивановна

Озерки, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
08.09.1912 ст.

Дочь: Круглова Раиса Андреевна

Мать ребёнка: Земскова Мария Ивановна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Земсков Александр Андреевич

Мать ребёнка: Земскова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Андреевна

Мать ребёнка: Земскова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Земсков Анатолий Андреевич

Мать ребёнка: Земскова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Земсков Борис Андреевич

Мать ребёнка: Земскова Мария Ивановна

Смерть
1942
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close