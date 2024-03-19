Земсков Андрей Емельянович
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смерти1942
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Земсков Емельян Тимофеевич
Мать: Земскова Лукерья
Бракосочетание
08.06.1908 ст.
Жена: Земскова Мария Ивановна
Озерки, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
08.09.1912 ст.
Дочь: Круглова Раиса Андреевна
Мать ребёнка: Земскова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1914
Сын: Земсков Александр Андреевич
Мать ребёнка: Земскова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Андреевна
Мать ребёнка: Земскова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Земсков Анатолий Андреевич
Мать ребёнка: Земскова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Земскова Мария Ивановна
Смерть
1942