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Черников Самойло Фомин

Место рождения

Ключи, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1753 ст.

Дата смерти

1830 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753 ст.

Отец: Черников Фома Иванов

Мать: Черникова Матрёна Максимова

Ключи, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1771 ст.

Сын: Черников Иван Самойлов

Мать ребёнка: Черникова Анна Селуянова

Ключи, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Черникова Василиса Самойлова

Мать ребёнка: Черникова Анна Селуянова

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Черникова Марфа Самойлова

Мать ребёнка: Черникова Анна Селуянова

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Черникова Параскева Самойлова

Мать ребёнка: Черникова Анна Селуянова

Рождение ребёнка
1784 ст.

Сын: Черников Василий Самойлов

Мать ребёнка: Черникова Анна Селуянова

Ключи, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Черников Андрей Самойлов

Мать ребёнка: Черникова Анна Селуянова

Смерть
1830 ст.
Ключи, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
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