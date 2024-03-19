Черников Самойло Фомин
Место рождения
Дата рождения1753 ст.
Дата смерти1830 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753 ст.
Отец: Черников Фома Иванов
Рождение ребёнка
1771 ст.
Мать ребёнка: Черникова Анна Селуянова
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Черникова Василиса Самойлова
Мать ребёнка: Черникова Анна Селуянова
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Черникова Марфа Самойлова
Мать ребёнка: Черникова Анна Селуянова
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Черникова Параскева Самойлова
Мать ребёнка: Черникова Анна Селуянова
Рождение ребёнка
1784 ст.
Сын: Черников Василий Самойлов
Мать ребёнка: Черникова Анна Селуянова
Рождение ребёнка
1789
Мать ребёнка: Черникова Анна Селуянова
Смерть
1830 ст.