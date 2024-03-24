Иванов Леонид Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванов Леонид Иванович

Иванов Леонид Иванович

Место рождения

Карово, Вытегорский уезд, Олонецкая губерния

Дата рождения

1917

Дата смерти

28.01.1919

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Карово, Вытегорский уезд, Олонецкая губерния
Смерть
28.01.1919
Карово, Вытегорский уезд, Олонецкая губерния
ГАВО ф Р-1712 о2 д219 стр. 14 - 14 об
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close