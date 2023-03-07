Солодянкина Мавра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1685
Дата смертиПосле 1717
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1685
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1707
Дочь: Парасковья Петрова
Отец ребёнка: Солодянкин Петр Трофимов
займище Лысковское (Рогожское), Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1717
Сын: Солодянкин Герасим Петров
Отец ребёнка: Солодянкин Петр Трофимов
займище Лысковское (Рогожское), Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
займище Лысковское (Рогожское), Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1717