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Солодянкина Мавра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1685

Дата смерти

После 1717

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1690 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1685

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1707

Дочь: Парасковья Петрова

Отец ребёнка: Солодянкин Петр Трофимов

займище Лысковское (Рогожское), Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1717

Сын: Солодянкин Герасим Петров

Отец ребёнка: Солодянкин Петр Трофимов

займище Лысковское (Рогожское), Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солодянкин Петр Трофимов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
займище Лысковское (Рогожское), Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1717
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