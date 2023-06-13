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Бабушкин Прокопий Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бабушкин Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1894

Сын: Бабушкин Алексей Прокопьевич

Мать ребёнка: Бабушкина Авдотья

Лукина, Вагайский муниципальный район, Тюменская область
на момент рождения д.Лукино Дубровинского района Омской области.
Рождение ребёнка
1899

Сын: Бабушкин Николай Прокопьевич

Мать ребёнка: Бабушкина Авдотья

Лукина, Вагайский муниципальный район, Тюменская область
на момент рождения д.Лукино, Дубровинского района Омской области.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бабушкина Чусовитина Прасковья Прокопьевна

Мать ребёнка: Бабушкина Авдотья

Лукина, Вагайский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бабушкина Феодосия Прокопьевна

Мать ребёнка: Бабушкина Авдотья

Лукина, Вагайский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бабушкина Мария Прокопьевна

Мать ребёнка: Бабушкина Авдотья

Лукина, Вагайский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бабушкина Ульяна Прокопьевна

Мать ребёнка: Бабушкина Авдотья

Лукина, Вагайский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бабушкина Анна Прокопьевна

Мать ребёнка: Бабушкина Авдотья

Лукина, Вагайский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабушкин Павел Прокопьевич

Мать ребёнка: Бабушкина Авдотья

Лукина, Вагайский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бабушкина Сазонова Анастасия Прокопьевна

Мать ребёнка: Бабушкина Авдотья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабушкина Авдотья

Смерть
Неизвестно
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