Бабушкин Прокопий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бабушкин Алексей
Рождение ребёнка
1894
Сын: Бабушкин Алексей Прокопьевич
Мать ребёнка: Бабушкина Авдотья
на момент рождения д.Лукино Дубровинского района Омской области.
Рождение ребёнка
1899
Сын: Бабушкин Николай Прокопьевич
Мать ребёнка: Бабушкина Авдотья
на момент рождения д.Лукино, Дубровинского района Омской области.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бабушкина Чусовитина Прасковья Прокопьевна
Мать ребёнка: Бабушкина Авдотья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бабушкина Феодосия Прокопьевна
Мать ребёнка: Бабушкина Авдотья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бабушкина Мария Прокопьевна
Мать ребёнка: Бабушкина Авдотья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бабушкина Ульяна Прокопьевна
Мать ребёнка: Бабушкина Авдотья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бабушкина Анна Прокопьевна
Мать ребёнка: Бабушкина Авдотья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бабушкин Павел Прокопьевич
Мать ребёнка: Бабушкина Авдотья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бабушкина Сазонова Анастасия Прокопьевна
Мать ребёнка: Бабушкина Авдотья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бабушкина Авдотья
Смерть
Неизвестно