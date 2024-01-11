Султан Усманов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смерти1824
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Усман
Рождение ребёнка
1789
Сын: Султай Султанов
Мать ребёнка: Калышгуль
Рождение ребёнка
1806
Мать ребёнка: Калышгуль
Рождение ребёнка
1808
Сын: Султанов Валит
Мать ребёнка: Калышгуль
Рождение ребёнка
1812
Сын: Султанов Халит
Мать ребёнка: Калышгуль
Смерть
1824