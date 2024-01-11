Султан Усманов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Султан Усманов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

1824

Пол

Мужской

Отец

1719 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Усман

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1789

Сын: Султай Султанов

Мать ребёнка: Калышгуль

Малые Ширданы, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1806

Сын: Султанов Мухаметрахим

Мать ребёнка: Калышгуль

Малые Ширданы, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1808

Сын: Султанов Валит

Мать ребёнка: Калышгуль

Малые Ширданы, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1812

Сын: Султанов Халит

Мать ребёнка: Калышгуль

Малые Ширданы, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1824
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