Работалов Александр 18.07.1966 — найти родственников по фамилии на Familio
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Работалов Александр

Место рождения

Вашкино, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

18.07.1966

Пол

Мужской

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1966

Отец: Работалов Валентин

Мать: Работалова (Игумнова) Галина

Вашкино, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Работалова (Горбунова) Татьяна

Место жительства
Неизвестно
Мулино, Володарский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.08.1990

Дочь: Телкова (Работалова) Светлана

Мать ребёнка: Работалова (Горбунова) Татьяна

Рождение ребёнка
07.09.1995

Дочь: Ермишина (Работалова) Алена

Мать ребёнка: Работалова (Горбунова) Татьяна

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