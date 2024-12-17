Работалов Александр
Место рождения
Дата рождения18.07.1966
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1966
Отец: Работалов Валентин
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Мулино, Володарский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.08.1990
Дочь: Телкова (Работалова) Светлана
Мать ребёнка: Работалова (Горбунова) Татьяна
Рождение ребёнка
07.09.1995
Дочь: Ермишина (Работалова) Алена
Мать ребёнка: Работалова (Горбунова) Татьяна