Козлов Петр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлов Петр Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1893

Дата смерти

17.04.1944

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1893

Отец: не указан

Мать: ?

Смерть
17.04.1944
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