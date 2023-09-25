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Козлов Петр Михайлович
Козлов Петр Михайлович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.07.1893
Дата смерти
17.04.1944
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
(Козлова) ?
Дети
Не указаны
Добавил:
ДК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1893
Отец: не указан
Мать:
?
Смерть
17.04.1944
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