Третьяк (Арсентьева) Вита Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Третьяк (Арсентьева) Вита Викторовна

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Место рождения

Волноваха

Дата рождения

24.06.1978

Пол

Женский

Добавил:

ЭА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1978

Отец: Арсентьев Виктор Иванович

Мать: Арсентьева Алла Григорьевна

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