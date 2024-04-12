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Третьяк (Арсентьева) Вита Викторовна
Третьяк (Арсентьева) Вита Викторовна
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Древо
Место рождения
Волноваха
Дата рождения
24.06.1978
Пол
Женский
Отец
Арсентьев Виктор Иванович
1951 г.р.
Мать
Арсентьева (Чалая) Алла Григорьевна
1955 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЭА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1978
Отец:
Арсентьев Виктор Иванович
Мать:
Арсентьева Алла Григорьевна
Волноваха
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