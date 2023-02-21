Дмитриевская (Васильева) Татьяна Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриевская (Васильева) Татьяна Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Васильев Фёдор Петрович

Мать: Васильева Евлампия Михайловна

Рождение ребёнка
До 27.12.1888

Дочь: Дмитриевская Феозва Николаевна

Отец ребёнка: Дмитриевский Николай Афанасьевич

Рождение ребёнка
04.12.1890 ст.

Сын: Дмитриевский Николай Николаевич

Отец ребёнка: Дмитриевский Николай Афанасьевич

Рождение ребёнка
Около 07.03.1896 ст.

Сын: Дмитриевский Леонид Николаевич

Отец ребёнка: Дмитриевский Николай Афанасьевич

Рождение ребёнка
30.01.1898 ст.

Сын: Дмитриевский Иван Николаевич

Отец ребёнка: Дмитриевский Николай Афанасьевич

Рождение ребёнка
28.02.1907 ст.

Сын: Дмитриевский Александр Николаевич

Отец ребёнка: Дмитриевский Николай Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дмитриевская Клавдия Николаевна

Отец ребёнка: Дмитриевский Николай Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дмитриевский Николай Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дмитриевский Николай Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитриевский Николай Афанасьевич

Место жительства
Неизвестно
Астраханская область, Российская Федерация
Смерть
Неизвестно
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