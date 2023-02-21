Дмитриевская (Васильева) Татьяна Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
До 27.12.1888
Дочь: Дмитриевская Феозва Николаевна
Отец ребёнка: Дмитриевский Николай Афанасьевич
Рождение ребёнка
04.12.1890 ст.
Сын: Дмитриевский Николай Николаевич
Отец ребёнка: Дмитриевский Николай Афанасьевич
Рождение ребёнка
Около 07.03.1896 ст.
Сын: Дмитриевский Леонид Николаевич
Отец ребёнка: Дмитриевский Николай Афанасьевич
Рождение ребёнка
30.01.1898 ст.
Сын: Дмитриевский Иван Николаевич
Отец ребёнка: Дмитриевский Николай Афанасьевич
Рождение ребёнка
28.02.1907 ст.
Сын: Дмитриевский Александр Николаевич
Отец ребёнка: Дмитриевский Николай Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дмитриевская Клавдия Николаевна
Отец ребёнка: Дмитриевский Николай Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дмитриевский Николай Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дмитриевский Николай Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Астраханская область, Российская Федерация
Смерть
Неизвестно