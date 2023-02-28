Ляхов Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ляхов Яков

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1960

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1926

Сын: Ляхов Петр Яковлевич

Мать ребёнка: Ляхова Евгения

Рождение ребёнка
1935

Сын: Ляхов Владимир Яковлевич

Мать ребёнка: Ляхова Евгения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ляхова Мария

Мать ребёнка: Ляхова Евгения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ляхов Иван

Мать ребёнка: Ляхова Евгения

Смерть
1960
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