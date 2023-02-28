Ляхов Яков
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1960
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1926
Сын: Ляхов Петр Яковлевич
Мать ребёнка: Ляхова Евгения
Рождение ребёнка
1935
Мать ребёнка: Ляхова Евгения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ляхова Мария
Мать ребёнка: Ляхова Евгения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ляхов Иван
Мать ребёнка: Ляхова Евгения
Смерть
1960