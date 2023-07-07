Попов Спиридон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Спиридон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Попкова Евлампия Спиридоновна

Мать ребёнка: Попова Марина Ивановна

Попово, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Макарова Анна Спиридоновна

Мать ребёнка: Попова Марина Ивановна

Рождение ребёнка
1917

Сын: Попов Петр Спиридонович

Мать ребёнка: Попова Марина Ивановна

Рождение ребёнка
1920

Сын: Попов Иван Спиридонович

Мать ребёнка: Попова Марина Ивановна

Смерть
Неизвестно
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
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