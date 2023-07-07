Попов Спиридон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Попкова Евлампия Спиридоновна
Мать ребёнка: Попова Марина Ивановна
Попово, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Макарова Анна Спиридоновна
Мать ребёнка: Попова Марина Ивановна
Рождение ребёнка
1917
Мать ребёнка: Попова Марина Ивановна
Рождение ребёнка
1920
Мать ребёнка: Попова Марина Ивановна
Смерть
Неизвестно
Челябинск, Челябинский, Челябинская область