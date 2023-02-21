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Лумазов Виктор Акимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.02.1948

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1948

Отец: Лумазов Аким Акимович

Мать: Лумазова Мария Антоновна

Рождение ребёнка
19.10.1971

Дочь: Гурьева Елена Викторовна

Мать ребёнка: Лумазова Ирина Борисовна

Рождение ребёнка
31.03.1976

Дочь: Лумазова Ольга Викторовна

Мать ребёнка: Лумазова Ирина Борисовна

Рождение ребёнка
20.11.1984

Дочь: Кузнецова Наталия Викторовна

Мать ребёнка: Лумазова Ирина Борисовна

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