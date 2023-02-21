Лумазов Виктор Акимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.02.1948
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1948
Отец: Лумазов Аким Акимович
Мать: Лумазова Мария Антоновна
Рождение ребёнка
19.10.1971
Дочь: Гурьева Елена Викторовна
Мать ребёнка: Лумазова Ирина Борисовна
Рождение ребёнка
31.03.1976
Дочь: Лумазова Ольга Викторовна
Мать ребёнка: Лумазова Ирина Борисовна
Рождение ребёнка
20.11.1984
Дочь: Кузнецова Наталия Викторовна
Мать ребёнка: Лумазова Ирина Борисовна