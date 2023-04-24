Данилов (Капенхаун) Иоан Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилов (Капенхаун) Иоан Алексеевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

18.12.1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
04.04.1946

Сын: Данилов Юрий Иванович

Мать ребёнка: Данилова Зинаида Николаевна

Реж, Режевской, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.02.1948

Дочь: Горохова Нина Ивановна

Мать ребёнка: Данилова Зинаида Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Данилова Зинаида Николаевна

Смерть
Неизвестно
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