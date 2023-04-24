Данилов (Капенхаун) Иоан Алексеевич
Место рождения
Дата рождения18.12.1919
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.04.1946
Мать ребёнка: Данилова Зинаида Николаевна
Реж, Режевской, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.02.1948
Дочь: Горохова Нина Ивановна
Мать ребёнка: Данилова Зинаида Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно