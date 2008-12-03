Артем Игоревич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артем Игоревич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.12.2008

Пол

Мужской

Отец

Мать

1969 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.2008

Отец: Игорь

Мать: Зубачева Татьяна Геннадьевна

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