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Сурикова Агафья Федорова

Место рождения

Московской губ., Волоколамского уезда д. Николаевсая

Дата рождения

Около 1802

Дата смерти

Около 1870

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1800 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Московской губ., Волоколамского уезда д. Николаевсая
Бракосочетание
30.01.1833

Муж: Суриков Данила Варламов

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Witnesses:деревни Красиковой крестьяне Василий Иванов, Михаил Петров, Семен Егоров | Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково) | ф.607, ... Показать все
Рождение ребёнка
09.02.1835

Дочь: Агафья Данилова

Отец ребёнка: Суриков Данила Варламов

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Татьяна Данилова

Отец ребёнка: Суриков Данила Варламов

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Суриков Петр Данилов

Отец ребёнка: Суриков Данила Варламов

Рождение ребёнка
1846

Сын: Суриков Георгий Данилов

Отец ребёнка: Суриков Данила Варламов

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
Около 1870
Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково)
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