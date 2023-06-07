Сурикова Агафья Федорова
Место рожденияМосковской губ., Волоколамского уезда д. Николаевсая
Дата рожденияОколо 1802
Дата смертиОколо 1870
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802
Московской губ., Волоколамского уезда д. Николаевсая
Бракосочетание
30.01.1833
Witnesses:деревни Красиковой крестьяне Василий Иванов, Михаил Петров, Семен Егоров | Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково) | ф.607, ... Показать все
Рождение ребёнка
09.02.1835
Дочь: Агафья Данилова
Отец ребёнка: Суриков Данила Варламов
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: Татьяна Данилова
Отец ребёнка: Суриков Данила Варламов
Рождение ребёнка
1840
Сын: Суриков Петр Данилов
Отец ребёнка: Суриков Данила Варламов
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Суриков Данила Варламов
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
Около 1870
Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково)