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Лубнин Малафей Семенов

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Место рождения

Хмелевка, Зуевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1682

Дата смерти

После 1721

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1682

Отец: Лубнин Сенка Пименов

Мать: Лубнина Авдотья Павлова

Хмелевка, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1696

Сын: Лубнин Михаил Малафеев

Мать ребёнка: Лубнина Матрена Агафонова

Рождение ребёнка
Около 1699

Сын: Лубнин Григорий Малафеев

Мать ребёнка: Лубнина Матрена Агафонова

Рождение ребёнка
Около 1702

Сын: Лубнин Феоктист Малафеев

Мать ребёнка: Лубнина Матрена Агафонова

Рождение ребёнка
Около 1706

Дочь: Елена Малафеева

Мать ребёнка: Лубнина Матрена Агафонова

Рождение ребёнка
Около 1707

Сын: Лубнин Василий Малафеев

Мать ребёнка: Лубнина Матрена Агафонова

починок подле р. Кордяги, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1714

Сын: Лубнин Ипат Малафеев

Мать ребёнка: Лубнина Матрена Агафонова

починок подле р. Кордяги, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лубнина Матрена Агафонова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
починок подле р. Кордяги, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1721
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