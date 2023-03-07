Лубнин Малафей Семенов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1682
Дата смертиПосле 1721
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1682
Отец: Лубнин Сенка Пименов
Мать: Лубнина Авдотья Павлова
Рождение ребёнка
Около 1696
Мать ребёнка: Лубнина Матрена Агафонова
Рождение ребёнка
Около 1699
Мать ребёнка: Лубнина Матрена Агафонова
Рождение ребёнка
Около 1702
Мать ребёнка: Лубнина Матрена Агафонова
Рождение ребёнка
Около 1706
Дочь: Елена Малафеева
Мать ребёнка: Лубнина Матрена Агафонова
Рождение ребёнка
Около 1707
Мать ребёнка: Лубнина Матрена Агафонова
починок подле р. Кордяги, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1714
Сын: Лубнин Ипат Малафеев
Мать ребёнка: Лубнина Матрена Агафонова
починок подле р. Кордяги, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
починок подле р. Кордяги, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1721