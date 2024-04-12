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Поникаровский Никита Тимофеевич

Место рождения

Николаевский, Устюжский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1748

Дата смерти

1799

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Поникаровский Тимофей Ананьевич

Мать: Поникаровская Матрена Яковлевна

Николаевский, Устюжский уезд, Вологодская губерния
Ревизские сказки от 1782 года, деревня Горка Исповедные ведомости 1840 года, деревня Поникарово
Рождение ребёнка
1774

Сын: Поникаровский Петр Никитич

Мать ребёнка: Поникаровская Матрена Силовна

Николаевский, Устюжский уезд, Вологодская губерния
Ревизские сказки от 1782 года, деревня Горка Исповедные ведомости 1840 года, деревня Поникарово
Рождение ребёнка
1783

Сын: Поникаровский Матвей Никитич

Мать ребёнка: Поникаровская Матрена Силовна

Николаевский, Устюжский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1789

Сын: Поникаровский Андрей Никитич

Мать ребёнка: Поникаровская Матрена Силовна

Николаевский, Устюжский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1798

Сын: Поникаровский Василий Никитич

Мать ребёнка: Поникаровская Матрена Силовна

Николаевский, Устюжский уезд, Вологодская губерния
Ревизские сказки от 1782 года, деревня Горка Исповедные ведомости 1840 года, деревня Поникарово
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поникаровская Матрена Силовна

Смерть
1799
Николаевский, Устюжский уезд, Вологодская губерния
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