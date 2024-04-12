Поникаровский Никита Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1748
Дата смерти1799
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Ревизские сказки от 1782 года, деревня Горка Исповедные ведомости 1840 года, деревня Поникарово
Рождение ребёнка
1774
Сын: Поникаровский Петр Никитич
Мать ребёнка: Поникаровская Матрена Силовна
Ревизские сказки от 1782 года, деревня Горка Исповедные ведомости 1840 года, деревня Поникарово
Рождение ребёнка
1783
Сын: Поникаровский Матвей Никитич
Мать ребёнка: Поникаровская Матрена Силовна
Рождение ребёнка
1789
Сын: Поникаровский Андрей Никитич
Мать ребёнка: Поникаровская Матрена Силовна
Рождение ребёнка
1798
Сын: Поникаровский Василий Никитич
Мать ребёнка: Поникаровская Матрена Силовна
Ревизские сказки от 1782 года, деревня Горка Исповедные ведомости 1840 года, деревня Поникарово
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1799