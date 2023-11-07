Анциферова (Фокина) Екатерина Анциферова (Фокина)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смерти1972
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Фокин ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Анциферов Михаил
Отец ребёнка: Анциферов Иосиф
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Анциферова) ?
Отец ребёнка: Анциферов Иосиф
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Анциферов Иосиф
Рождение ребёнка
1925
Сын: Анциферов Александр
Отец ребёнка: Анциферов Иосиф
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Кошуба (Анциферова) Антонина Кошуба (Анциферова)
Отец ребёнка: Анциферов Иосиф
Рождение ребёнка
1932
Сын: Анциферов Владимир
Отец ребёнка: Анциферов Иосиф
Смерть
1972