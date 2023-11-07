Анциферова (Фокина) Екатерина Анциферова (Фокина) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анциферова (Фокина) Екатерина Анциферова (Фокина)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

1972

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Фокин ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анциферов Михаил

Отец ребёнка: Анциферов Иосиф

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Анциферова) ?

Отец ребёнка: Анциферов Иосиф

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анциферов Иосиф

Рождение ребёнка
1925

Сын: Анциферов Александр

Отец ребёнка: Анциферов Иосиф

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Кошуба (Анциферова) Антонина Кошуба (Анциферова)

Отец ребёнка: Анциферов Иосиф

Рождение ребёнка
1932

Сын: Анциферов Владимир

Отец ребёнка: Анциферов Иосиф

Смерть
1972

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