Георги Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Георги Надежда Павловна
Рождение ребёнка
1977
Сын: Георги Николай Александрович
Мать ребёнка: Георги Надежда Павловна
Рождение ребёнка
1981
Дочь: Ткаченко Анна Александровна
Мать ребёнка: Георги Надежда Павловна
Смерть
Неизвестно