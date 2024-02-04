Георги Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГеорги Александр Николаевич

Георги Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1956 г.р.

Дети

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Георги Надежда Павловна

Рождение ребёнка
1977

Сын: Георги Николай Александрович

Мать ребёнка: Георги Надежда Павловна

Рождение ребёнка
1981

Дочь: Ткаченко Анна Александровна

Мать ребёнка: Георги Надежда Павловна

Смерть
Неизвестно

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