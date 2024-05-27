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Первушин Семен Зиновьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Первушин Зиновий Лазарев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Первушин(Пасынок) Михей Филиппов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1725

Сын: Первушин Петр Семёнов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1729

Сын: Первушин Анисим Семёнов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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