Первушин Семен Зиновьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Первушин Зиновий Лазарев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Первушин(Пасынок) Михей Филиппов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1725
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1729
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно