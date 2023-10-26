Воробьёв Ермолай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Воробьёв Иван
Мать: ?
Работа или профессия
Неизвестно
шил шубы и пошубки
Рождение ребёнка
1903
Сын: Воробьёв Алексей Ермолаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1908
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1915
Сын: Воробьёв Афанасий Ермолаевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно