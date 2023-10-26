Воробьёв Ермолай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьёв Ермолай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Воробьёв Иван

Мать: ?

Работа или профессия
Неизвестно
шил шубы и пошубки
Рождение ребёнка
1903

Сын: Воробьёв Алексей Ермолаевич

Мать ребёнка: не указана

Новопокровка, Татарский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Воробьёв Иван Ермолаевич

Мать ребёнка: не указана

Новопокровка, Татарский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Воробьёв Афанасий Ермолаевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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