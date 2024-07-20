Кропивницкая Мария Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кропивницький Григорий Гаврилович
Мать: Ганна Семенівна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Янгирова Валерий Энгелевич
Отец ребёнка: Янгиров Энгель Шайхетдинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Янгиров Валерий Энгелевич
Отец ребёнка: Янгиров Энгель Шайхетдинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Янгирова Елена Энгелевна
Отец ребёнка: Янгиров Энгель Шайхетдинович
Смерть
Неизвестно