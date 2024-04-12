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Соколов Кузьма Васильевич

Место рождения

Кувшиново, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Около 1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829

Отец: Соколов Василий Ефимович

Мать: Соколова Фекла Михайловна

Кувшиново, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1863

Дочь: Соколов Евгения Кузьминична

Мать ребёнка: Соколов Марья Доримедонтовна

Кувшиново, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1864

Сын: Соколов Василий Кузьмич

Мать ребёнка: Соколов Марья Доримедонтовна

Кувшиново, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1883

Дочь: Соколова Харитина Кузьминична

Мать ребёнка: Соколова Матрена Нестеровна

Кувшиново, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова Матрена Нестеровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколов Марья Доримедонтовна

Смерть
Неизвестно
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