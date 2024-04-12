Соколов Кузьма Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829
Рождение ребёнка
Около 1863
Дочь: Соколов Евгения Кузьминична
Мать ребёнка: Соколов Марья Доримедонтовна
Рождение ребёнка
Около 1864
Мать ребёнка: Соколов Марья Доримедонтовна
Рождение ребёнка
Около 1883
Дочь: Соколова Харитина Кузьминична
Мать ребёнка: Соколова Матрена Нестеровна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно