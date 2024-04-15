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Иванов Кирилл Петрович

Место рождения

Сторожевские Хутора, Липецкая обл., Россия

Дата рождения

24.05.1911

Дата смерти

03.12.1968

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1911

Отец: Иванов Пётр Федорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Николай Кириллович

Мать ребёнка: Иванова (Ишевских) Настасия Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Сергей Кириллович

Мать ребёнка: Иванова (Ишевских) Настасия Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Егор Кириллович

Мать ребёнка: Иванова (Ишевских) Настасия Афанасьевна

Бракосочетание
12.12.1930

Жена: Иванова (Ишевских) Настасия Афанасьевна

Рождение ребёнка
10.02.1932

Дочь: Богданова (Иванова) Мария Кирилловна

Мать ребёнка: Иванова (Ишевских) Настасия Афанасьевна

Рождение ребёнка
15.04.1938

Дочь: (Иванова) Ирина Кирилловна

Мать ребёнка: Иванова (Ишевских) Настасия Афанасьевна

Смерть
03.12.1968
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно

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