Иванов Кирилл Петрович
Место рожденияСторожевские Хутора, Липецкая обл., Россия
Дата рождения24.05.1911
Дата смерти03.12.1968
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1911
Отец: Иванов Пётр Федорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Николай Кириллович
Мать ребёнка: Иванова (Ишевских) Настасия Афанасьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Иванова (Ишевских) Настасия Афанасьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Иванова (Ишевских) Настасия Афанасьевна
Бракосочетание
12.12.1930
Рождение ребёнка
10.02.1932
Дочь: Богданова (Иванова) Мария Кирилловна
Мать ребёнка: Иванова (Ишевских) Настасия Афанасьевна
Рождение ребёнка
15.04.1938
Дочь: (Иванова) Ирина Кирилловна
Мать ребёнка: Иванова (Ишевских) Настасия Афанасьевна
Смерть
03.12.1968
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно