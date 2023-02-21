Сухова Афимья Фирсовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухова Афимья Фирсовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1764 и 1765 г.р.

Дети

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1786

Дочь: Колесникова Домна Ивановна

Отец ребёнка: Сухов Иван Петрович

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Вычислено 1790

Сын: Сухов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Сухов Иван Петрович

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Вычислено 1800

Сын: Сухов Николай Иванович

Отец ребёнка: Сухов Иван Петрович

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Вычислено 1803

Сын: Сухов Иван Иванович

Отец ребёнка: Сухов Иван Петрович

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сухов Иван Петрович

Смерть
Неизвестно
Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
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