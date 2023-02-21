Сухова Афимья Фирсовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1786
Дочь: Колесникова Домна Ивановна
Отец ребёнка: Сухов Иван Петрович
Рождение ребёнка
Вычислено 1790
Отец ребёнка: Сухов Иван Петрович
Рождение ребёнка
Вычислено 1800
Отец ребёнка: Сухов Иван Петрович
Рождение ребёнка
Вычислено 1803
Сын: Сухов Иван Иванович
Отец ребёнка: Сухов Иван Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сухов Иван Петрович
Смерть
Неизвестно