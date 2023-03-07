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Сабанова Татьяна Васильевна

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Место рождения

Томск, город Томск, Томская область

Дата рождения

15.03.1973

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1973

Отец: Сабанов Василий Васильевич

Мать: Крупина Нина Ивановна

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
01.11.1990

Дочь: Сабанова Любовь Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
01.06.1996

Дочь: Сабанова Варвара Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
14.04.2003

Сын: Пятков Кирилл Юрьевич

Отец ребёнка: Пятков Юрий Владимирович

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
17.02.2005

Дочь: Пяткова Екатерина Юрьевна

Отец ребёнка: Пятков Юрий Владимирович

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
12.09.2011

Сын: Пятков Владислав Юрьевич

Отец ребёнка: Пятков Юрий Владимирович

Томск, город Томск, Томская область
Бракосочетание
11.12.2015

Муж: Пятков Юрий Владимирович

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