Сабанова Татьяна Васильевна
Место рождения
Дата рождения15.03.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1973
Отец: Сабанов Василий Васильевич
Мать: Крупина Нина Ивановна
Рождение ребёнка
01.11.1990
Дочь: Сабанова Любовь Сергеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
01.06.1996
Дочь: Сабанова Варвара Сергеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
14.04.2003
Отец ребёнка: Пятков Юрий Владимирович
Рождение ребёнка
17.02.2005
Дочь: Пяткова Екатерина Юрьевна
Отец ребёнка: Пятков Юрий Владимирович
Рождение ребёнка
12.09.2011
Отец ребёнка: Пятков Юрий Владимирович
Бракосочетание
11.12.2015