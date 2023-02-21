Антипова (Елисеева) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1922
Дата смерти2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Рождение ребёнка
1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Антипов Александр
Рождение ребёнка
08.10.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Антипов Александр
смоленская область
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Смерть
2007
Мачулы, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: Болезнь