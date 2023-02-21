Антипова (Елисеева) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антипова (Елисеева) Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Дата смерти

2007

Пол

Женский

Отец

1869 г.р.

Мать

1887 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Елисеев Иосиф Елисеевич

Мать: Елисеева Анастасия Павловна

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Антипов Александр

Рождение ребёнка
08.10.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Антипов Александр

смоленская область
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Смерть
2007
Мачулы, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: Болезнь
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