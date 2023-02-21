Суровцова Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСуровцова Анна Петровна

Суровцова Анна Петровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Дочь священника.
Бракосочетание
Около 1894

Муж: Суровцов Василий Иванович

Кадников, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
22.04.1895 ст.

Дочь: Суровцова Елизавета Васильевна

Отец ребёнка: Суровцов Василий Иванович

Кадников, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.08.1896 ст.

Дочь: Суровцова Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Суровцов Василий Иванович

Кадников, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
23.11.1902 ст.

Сын: Суровцов Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Суровцов Василий Иванович

Полутиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.06.1905 ст.

Дочь: Суровцова Дросида Васильевна

Отец ребёнка: Суровцов Василий Иванович

Полутиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close