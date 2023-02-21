Суровцова Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь священника.
Бракосочетание
Около 1894
Рождение ребёнка
22.04.1895 ст.
Дочь: Суровцова Елизавета Васильевна
Отец ребёнка: Суровцов Василий Иванович
Рождение ребёнка
17.08.1896 ст.
Дочь: Суровцова Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Суровцов Василий Иванович
Рождение ребёнка
23.11.1902 ст.
Сын: Суровцов Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Суровцов Василий Иванович
Рождение ребёнка
19.06.1905 ст.
Дочь: Суровцова Дросида Васильевна
Отец ребёнка: Суровцов Василий Иванович
Смерть
Неизвестно