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Епиманов Дмитрий Евстратович

Место рождения

Берхино, Луховицы, Московская область

Дата рождения

17.10.1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1884 ст.

Отец: Епимахов Евстрат

Мать: Епимахова Мавра Кодратовна

Берхино, Луховицы, Московская область
Запись о рождении https://ya.ru/archive/catalog/dd141a35-0a30-4a78-9817-0ce23006f2ed/107
Крещение
18.10.1884 ст.
Городна, Луховицы, Московская область
Воспреемники: Татьяна Кодратова (тетя) и Андрей Кодратов (дядя)
Рождение ребёнка
20.09.1909

Дочь: Епиманова Зинаида Дмитриевна

Мать ребёнка: Епиманова Мария Ивановна

Запись о рождении https://ya.ru/archive/catalog/5a437e33-b5ea-4411-a755-9582f9e1ea5d/41
Рождение ребёнка
09.11.1911 ст.

Сын: Епимахов Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Епиманова Мария Ивановна

Берхино, Луховицы, Московская область
Запись о рождении https://ya.ru/archive/catalog/dfa0a926-d374-45eb-b243-115292634178/49 Воспреемники: Иван Семенов Андреев (Берхино), Марфа Иванова Алпатова (Акатьево)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Епиманова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Епимахов Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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