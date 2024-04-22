Епиманов Дмитрий Евстратович
Место рождения
Дата рождения17.10.1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Рождение
17.10.1884 ст.
Отец: Епимахов Евстрат
Запись о рождении https://ya.ru/archive/catalog/dd141a35-0a30-4a78-9817-0ce23006f2ed/107
Крещение
18.10.1884 ст.
Городна, Луховицы, Московская область
Воспреемники: Татьяна Кодратова (тетя) и Андрей Кодратов (дядя)
Рождение ребёнка
20.09.1909
Дочь: Епиманова Зинаида Дмитриевна
Мать ребёнка: Епиманова Мария Ивановна
Запись о рождении https://ya.ru/archive/catalog/5a437e33-b5ea-4411-a755-9582f9e1ea5d/41
Рождение ребёнка
09.11.1911 ст.
Мать ребёнка: Епиманова Мария Ивановна
Запись о рождении https://ya.ru/archive/catalog/dfa0a926-d374-45eb-b243-115292634178/49 Воспреемники: Иван Семенов Андреев (Берхино), Марфа Иванова Алпатова (Акатьево)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Епиманова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Епимахов Александр Дмитриевич
Смерть
Неизвестно