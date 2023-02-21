Ошаров Александр Дмитриевич
Место рожденияРоссия,Енисейская губерния,п. Черногорск
Дата рожденияОколо 1894
Дата смерти1964
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия,Енисейская губерния,п. Черногорск
Рождение ребёнка
1914
Сын: Ошаров Василий Александрович
Мать ребёнка: Ошарова Аксинья Власовна
Россия,Енисейская губерния,п. Черногорск
Рождение ребёнка
1916
Сын: Ошаров Николай Александрович
Мать ребёнка: Ошарова Аксинья Власовна
Россия,Енисейская губерния,п. Черногорск
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Иконникова Лидия Александровна
Мать ребёнка: Ошарова Аксинья Власовна
Россия,Енисейская губерния,п. Черногорск
Рождение ребёнка
14.10.1923
Дочь: Эмих Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Ошарова Аксинья Власовна
Россия,г. Черногорск,Красноярский край
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Левадная Анна Александровна
Мать ребёнка: Ошарова Аксинья Власовна
Советский Союз,Хакасия,п. Черногорск
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Кононова Нина Александровна
Мать ребёнка: Ошарова Аксинья Власовна
Советский Союз,Хакасия,п. Черногорск
Рождение ребёнка
1937
Сын: Ошаров Алексей Александрович
Мать ребёнка: Ошарова Аксинья Власовна
Советский Союз,Хакасия,г. Черногорск
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ошарова Аксинья Власовна
Смерть
1964
Советский Союз,Хакасия,г. Черногорск