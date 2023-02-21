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Ошаров Александр Дмитриевич

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Место рождения

Россия,Енисейская губерния,п. Черногорск

Дата рождения

Около 1894

Дата смерти

1964

Пол

Мужской

Добавил:

ВЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия,Енисейская губерния,п. Черногорск
Рождение ребёнка
1914

Сын: Ошаров Василий Александрович

Мать ребёнка: Ошарова Аксинья Власовна

Россия,Енисейская губерния,п. Черногорск
Рождение ребёнка
1916

Сын: Ошаров Николай Александрович

Мать ребёнка: Ошарова Аксинья Власовна

Россия,Енисейская губерния,п. Черногорск
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Иконникова Лидия Александровна

Мать ребёнка: Ошарова Аксинья Власовна

Россия,Енисейская губерния,п. Черногорск
Рождение ребёнка
14.10.1923

Дочь: Эмих Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Ошарова Аксинья Власовна

Россия,г. Черногорск,Красноярский край
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Левадная Анна Александровна

Мать ребёнка: Ошарова Аксинья Власовна

Советский Союз,Хакасия,п. Черногорск
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Кононова Нина Александровна

Мать ребёнка: Ошарова Аксинья Власовна

Советский Союз,Хакасия,п. Черногорск
Рождение ребёнка
1937

Сын: Ошаров Алексей Александрович

Мать ребёнка: Ошарова Аксинья Власовна

Советский Союз,Хакасия,г. Черногорск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ошарова Аксинья Власовна

Смерть
1964
Советский Союз,Хакасия,г. Черногорск
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