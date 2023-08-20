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Головань Василий Витальевич
Головань Василий Витальевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.01.1976
Пол
Мужской
Отец
Головань Виталий Васильевич
1937 г.р.
Мать
Мирошниченко Надежда Григорьевна
1941 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1976
Отец:
Головань Виталий Васильевич
Мать:
Мирошниченко Надежда Григорьевна
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