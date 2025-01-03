Гордеев Иосиф (Осип) Адриянович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Гордеев Иосиф (Осип) Адриянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1877 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НА
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Тобольская губерния, Тарский уезд, Седельниковская волость, деревня Львовка
Бракосочетание
06.11.1894 ст.

Жена: Гордеева (Уварова) Пелагея Игнатьевна

Тобольская губерния, Тарский уезд, Седельниковская волость, село Седельниковское

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