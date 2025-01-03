Гордеев Иосиф (Осип) Адриянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Тобольская губерния, Тарский уезд, Седельниковская волость, деревня Львовка
Бракосочетание
06.11.1894 ст.
Тобольская губерния, Тарский уезд, Седельниковская волость, село Седельниковское