(Козина) Прасковья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Козина) Прасковья Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

16.12.1882

Пол

Женский

Отец

1859 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Козин Степан Феофанович

Мать: не указана

Смерть
16.12.1882
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