Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
(Козина) Прасковья Степановна
(Козина) Прасковья Степановна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1878
Дата смерти
16.12.1882
Пол
Женский
Отец
Козин Степан Феофанович
1859 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕГ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец:
Козин Степан Феофанович
Мать: не указана
Смерть
16.12.1882
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия