Бояркин Василий Михайлович
Место рождения
Дата рождения14.01.1924
Дата смерти15.03.1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.07.1957
Дочь: Полякова (Бояркина) Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Бояркина (Борисова) Анна Константиновна
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Смерть
15.03.1985