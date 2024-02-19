Бояркин Василий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бояркин Василий Михайлович

Место рождения

Старая Яксарка, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

14.01.1924

Дата смерти

15.03.1985

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Старая Яксарка, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Место жительства
Неизвестно
Старая Яксарка, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
11.07.1957

Дочь: Полякова (Бояркина) Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Бояркина (Борисова) Анна Константиновна

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Смерть
15.03.1985

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