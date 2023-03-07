Агафья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Васильевна

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Место рождения

Людоговка, Краснополянская волость, Тетюшский уезд

Дата рождения

1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1783 г.р.

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Людоговка, Краснополянская волость, Тетюшский уезд
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Катерина Яковлева

Отец ребёнка: Яков Герасимович

Людоговка, Краснополянская волость, Тетюшский уезд
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Катерина Яковлева

Отец ребёнка: Яков Герасимович

Людоговка, Краснополянская волость, Тетюшский уезд
Рождение ребёнка
1811

Сын: Андрей Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Герасимович

Людоговка, Краснополянская волость, Тетюшский уезд
Рождение ребёнка
1814

Сын: Петр Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Герасимович

Людоговка, Краснополянская волость, Тетюшский уезд
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Елена Яковлева

Отец ребёнка: Яков Герасимович

Людоговка, Краснополянская волость, Тетюшский уезд
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Агафья Яковлева

Отец ребёнка: Яков Герасимович

Людоговка, Краснополянская волость, Тетюшский уезд
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Анна Яковлева

Отец ребёнка: Яков Герасимович

Людоговка, Краснополянская волость, Тетюшский уезд
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Анна Яковлева

Отец ребёнка: Яков Герасимович

Людоговка, Краснополянская волость, Тетюшский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков Герасимович

Смерть
Неизвестно
Людоговка, Краснополянская волость, Тетюшский уезд
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