Агафья Васильевна
Место рождения
Дата рождения1783
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Катерина Яковлева
Отец ребёнка: Яков Герасимович
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Катерина Яковлева
Отец ребёнка: Яков Герасимович
Рождение ребёнка
1811
Сын: Андрей Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Герасимович
Рождение ребёнка
1814
Сын: Петр Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Герасимович
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Елена Яковлева
Отец ребёнка: Яков Герасимович
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Агафья Яковлева
Отец ребёнка: Яков Герасимович
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Анна Яковлева
Отец ребёнка: Яков Герасимович
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Анна Яковлева
Отец ребёнка: Яков Герасимович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков Герасимович
Смерть
Неизвестно