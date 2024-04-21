Кислинский Антон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислинский Антон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1796 ст.

Сын: Кислинский Григорий Антонович

Мать ребёнка: не указана

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1800 ст.

Сын: Кислинский Тимофей Антонович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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