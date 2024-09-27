Пелагея Лаврентиева
Место рождения
Дата рождения28.09.1868 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1868 ст.
Отец: Лаврентий Григорьев
Мать: Анна Максимова
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Евдокимов
Рождение ребёнка
10.10.1894 ст.
Дочь: Евлампия Иванова
Отец ребёнка: Иван Евдокимов
Восприемник д. Кобылино крест. девица Марья Васильева
Рождение ребёнка
11.02.1897
Сын: Алексей Иванов
Отец ребёнка: не указан
Восприемник д. Кобылино крестьянин Андрей Лаврентиев
Смерть
Неизвестно