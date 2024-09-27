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Пелагея Лаврентиева

Место рождения

Кобылино, Перкумская волость, Белозерский уезд

Дата рождения

28.09.1868 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1868 ст.

Отец: Лаврентий Григорьев

Мать: Анна Максимова

Кобылино, Перкумская волость, Белозерский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Евдокимов

Рождение ребёнка
10.10.1894 ст.

Дочь: Евлампия Иванова

Отец ребёнка: Иван Евдокимов

Кобылино, Перкумская волость, Белозерский уезд
Восприемник д. Кобылино крест. девица Марья Васильева
Рождение ребёнка
11.02.1897

Сын: Алексей Иванов

Отец ребёнка: не указан

Кобылино, Перкумская волость, Белозерский уезд
Восприемник д. Кобылино крестьянин Андрей Лаврентиев
Смерть
Неизвестно

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